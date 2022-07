Manchester City, Haaland show: "United? Non mi piace nominarli"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Inizia ufficialmente l'avventura di Erling Haaland al Manchester City. Accolto da migliaia di tifosi citizen in delirio davanti agli ingressi dell'Etihad Stadium, l'attaccante norvegese - presentato nella giornata di ieri insieme ad altri due nuovi innesti del City, Stefan Ortega Moreno e Julian Alvarez - saluta così i suoi nuovi fan dopo l'esperienza al Borussia Dortmund che lo ha consacrato come uno dei bomber più prolifici al mondo: "Non vedo l’ora di cominciare. Sono certo che ci divertiremo insieme", dichiara uno scatenato Haaland. "Io quando mi diverto faccio gol e la squadra vince: è davvero così facile". Il 21enne norvegese realizza il sogno di indossare la maglia dei Citizens e dà seguito alla dinastia Haaland al City iniziata con il padre Alf-Inge (ha indossato la maglia Blue Moon dal 2000 al 2003), suo punto di riferimento: "Il mio primo idolo è stato ovviamente è stato mio padre", dichiara Haaland, il cui idolo calcistico è stato uno che al City ha regalato gioie indelebili: "A casa sono pieno di maglie di Sergio Aguero. È bellissimo essere qui".