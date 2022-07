Guardiola, paura per una "rapina": ma il fan voleva solo un selfie

MANCHESTER (Inghilterra) - Era convinto di essere vicino a una possibile rapina, in realtà si è solo dovuto concedere un selfie con un fan. Il protagonista di questo equivoco è Pep Guardiola, ripreso mentre andava in bici di notte per Manchester da un tifoso un po' troppo esuberante, che a bordo di un'altra bici ha iniziato a seguire il manager 51enne dei Citizens, urlandogli di fermarsi: "Pep, fammi fare una foto fratello!".