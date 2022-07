Haaland fa la spesa al supermercato: la foto diventa virale

MANCHESTER (INGHILTERRA) - C'è grande attesa per l'esordio ufficiale di Erling Haaland con la maglia del Manchester City. L'attaccante norvegese, passato ai Citizens dal Borussia Dortmund in questa finestra di calciomercato, fa però già parlare di sè anche lontano dal rettangolo verde. Nelle scorse ore, infatti, è diventata virale sui social una sua foto mentre fa la spesa al supermercato in compagnia di due amici presso la nota catena Sainsbury's.

Haaland e la foto al supermercato diventata virale

A postare lo scatto è stato il giornalista Tom Young che, però, ha ammesso di non essere l'autore della foto. Nel giro di pochissimo tempo sono stati davverso tanti i tifosi che hanno commentato, con il post che ha immediatamente raggiunto oltre 15mila like. Nell'immagine si vede il gigante norvegese che svuota in carrello, pieno di generi alimentari e non solo - si intravede anche un apparecchio elettronico -, e li pone sul rullo della cassa per pagare. Haaland è già una star a Manchester, e pensare che il bello devo ancora venire.