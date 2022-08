Il gesto di Ronaldo che ha fatto infuriare i tifosi dello United

Dopo un'estate da separato in casa Cristiano Ronaldo è tornato ieri a giocare con la maglia del Manchester United nell'amichevole contro il Rayo Vallecano all'Old Trafford. Sembrava l'inizio della riappacificazione tra i Red Devils e il portoghese ma le cose non sono andate nel verso giusto. Ronaldo è stato schierato titolare contro gli spagnoli ma ha giocato solamente i primi 45 minuti e poi ha lasciato lo stadio in anticipo, mentre i suoi compagni di squadra erano ancora impegnati in campo.