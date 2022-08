Crystal Palace-Arsenal 0-2: via alla Premier League, Vieira subito ko

LONDRA (Inghilterra) - Dopo lo spettacolare antipasto del Community Shield , primo trofeo stagionale vinto dal Liverpool di Jurgen Klopp grazie al 3-1 rifilato al Manchester City di Pep Guardiola (campione d'Inghilterra in carica), la Premier League ha preso il via con il derby londinese del 'Selhurst Park' dove l'Arsenal ha sconfitto per 2-0 a domicilio il Crystal Palace guidato dal francese Patrick Vieira (ex di Milan, Juventus e Inter) .

Crystal Palace-Arsenal 0-2: statistiche e tabellino

Un gol per tempo

Subito titolare il nuovo attaccante Gabriel Jesus per i 'Gunners' di Arteta (orfano in difesa dell'infortunato Tomiyasu, ex Bologna), ma il primo a rendersi pericoloso è l'altro brasiliano Martinelli che al 4' sfiora il vantaggio. Tra i più ispirati in avvio c'è poi l'ucraino Zinchenko, che prima impegna il portiere di casa Guaita (8') e poi con una sponda su azione da corner proprio Martinelli: colpo di testa e Arsenal in vantaggio (20'). Dopo il colpo di testa di Édouard parato da Ramsdale prima del riposo (42') il Crystal Palace non è riuscito a raggiungere il pareggio nella ripresa che si è chiusa anzi con il raddoppio della formazione di Arteta, che ringrazia Guéhi (autorete all'85') e festeggia con un successo l'esordio in campionato.