Conte, ironia su Tuchel via social: "Ti saresti meritato uno sgambetto"

Entrambi gli allenatori sono stati espulsi, per via di quel faccia a faccia innescato da una stretta di mano energica e prolungata che ha fatto il giro del web.

Conte e l'ironia su Tuchel

Al termine dell'incontro entrambi ne hanno parlato in conferenza stampa e, successivamente, il tecnico italiano ha cercato di scherzarci sopra con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. Conte ha infatti spiegato quanto gli sarebbe piaciuto far inciampare Tuchel se lo avesse visto correre lungo la linea laterale dopo il gol di Reece James al 77', condividendo il video del tedesco che gli passa accanto correndo per celebrare il secondo gol del Chelsea: "Per fortuna non ti ho visto... Farti inciampare sarebbe stato ben meritato".