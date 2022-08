Chelsea, Tuchel smorza le polemiche con Conte: "Ci ho riso su"

LONDRA (REGNO UNITO) - ‎Thomas Tuchel torna sul finale di Chelsea-Tottenham e sul faccia a faccia (con stretta di mano vigorosa) ad Antonio Conte . Il tecnico del Chelsea smorza le polemiche. "Certo che ho riso rivedendo le immagini. E' sempre importante ridere di noi stessi, così come ho fatto anche negli spogliatoi dopo la partita. Quello che è successo è colpa della tensione della gara", ha detto in conferenza stampa . "La stretta di mano è stata forse troppo lunga e pesante - ha continuato - lo ammetto. Ma non ho causato nessun danno e non ci siamo insultati a vicenda. Con tutte quelle persone intorno la cosa è sembrata peggiore di quanto in realtà non fosse".

Tuchel: "Il mio giudizio su Conte non cambia"

Tuchel chiude la diatriba ed elogia Conte: "E' stato un momento dettato dalla passione di due uomini che hanno combattuto per la loro squadra. Spero che non accada più. Ho grande rispetto di Antonio Conte, così come lo avevo in passato e quanto è accaduto non cambierà il mio pensiero sull'allenatore e la persona". Chiusura dedicata alla squadra. "La gara con il Tottenham mi ha impressionato. Non pensavo che in questo momento della stagione potessimo giocare così".