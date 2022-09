"I veri motivi dell'addio di Tuchel al Chelsea"

LONDRA - Il Chelsea ha esonerato Tuchel , decisione maturata dopo il ko in Champions League contro la Dinamo Zagabria. E mentre è già cominciato il totonome per il sostituto in panchina, in Inghilterra sono pronti a giurare che, in realtà, la vera causa del licenziamento ha radici più profonde di una "semplice" sconfitta europea.

Il motivo

Secondo quanto riporta il The Telegraph, la vera ragione dell'esonero di Tuchel sarebbe tutta nell'attrito già esistente tra l'allenatore e la nuova proprietà, che non considerava il profilo del tecnico tedesco adatto per un progetto a lungo termine. Ovviamente, il ko in Champions e un avvio in campionato non all'altezza delle aspettative hanno fatto il resto, ma la dirigenza - secondo il tabloid inglese - già meditava di cambiare e ha trovato il modo di sottolineare la scelta.