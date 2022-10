La folle idea di un sito web per adulti: proposta indecente all'Everton 

Quando si dice emozioni forti. Il sito web per adulti Stripchat ha deciso di investire nel mondo del calcio presentando un’offerta da 500 milioni di sterline all’Everton per intitolarsi il nuovo stadio che diventerebbe lo “Stripchat Sustainability Stadium”. L’impianto della squadra inglese (che sostituirà il Goodison Park, casa dell’Everton dal 1892), attualmente in fase di sviluppo, avrà quasi 53 mila posti e sarà pronto per la stagione 2024/25.

L'idea di Stripchat per il nuovo stadio dell'Everton

Il nome del nuovo stadio non è stato ancora deciso ed è qui che entra in scena il sito statunitense Stripchat, specializzato per contenuti per adulti e seriamente intenzionato ad acquistare i diritti di denominazione dello stadio. "Se la nostra offerta verrà accettata - ha detto Max Bennett, vice presidente di Stripchat - faremo uno sforzo enorme per rendere l’impianto il più avanzato in circolazione in termini di sostenibilità".