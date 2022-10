Bufera Arsenal-Liverpool: il labiale di Henderson a Gabriel fa partire un'indagine

"Siamo a conoscenza di un incidente avvenuto durante la partita tra Arsenal e Liverpool. Stiamo dialogando con gli ufficiali di gara e rivedremo i dettagli dell'incidente". In un comunicato la FA ha confermato di aver acceso i riflettori su quanto è accaduto nei minuti finali della sfida tra Arsenal e Liverpool , disputata domenica scorsa all'Emirates e chiusa con il successo dei padroni di casa per 3-2. Il capitano del Liverpool Jordan Henderson e Gabriel Magalhaes, difensore dell'Arsenal, sono stati protagonisti di un'accesa discussione al centro del campo.

Nessun commento dai club

Secondo quanto scritto oggi dai quotidiani britannici, Gabriel avrebbe reagito con forza dopo aver ascoltato delle offese in campo. Il calciatore è scattato come una furia verso il capitano del Liverpool e poi è stato ascoltato anche dall'arbitro Oliver. Nessun commento ufficiale da parte dei club, che avrebbero però fornito alla FA le immagini televisive in loro possesso. Nei prossimi giorni i due calciatori verranno probabilmente interrogati dai rappresentanti della Football Association.