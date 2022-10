Haaland, il costo shock della borsa da viaggio con le ciliegie

COPENAGHEN (Danimarca) - Una ciliegia tira l'altra e anche se il prelibato frutto non fa parte della sua specialissima dieta, Erling Haaland non è riuscito a resistere. Il britannico The Sun ha immortalato l'arrivo dell'attaccante norvegese a Copenaghen per la trasferta di Champions League del Manchester City contro i danesi, che non lo ha visto scendere in campo, con un accessorio di lusso, per molti ma non per lui.