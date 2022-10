Manchester City, Foden firma fino al 2027

"Questo è un sogno che si avvera"

Visibilmente emozionato, Foden non ha nascosto le sue sensazioni al momento della firma: "Non ci sono parole per poter descrivere l'emozione che sto provando. Sono cresciuto nel City, tifando e facendo il raccattapalle, fino ad arrivare in prima squadra e ora il privilegio di legarmi così a lungo a questo club. E' un sogno che si avvera".