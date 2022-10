Premier, De Zerbi sconfitto e furioso: Brighton ko contro il Brentford

LONDRA - Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina del Brighton. Il tecnico italiano, ex Shakhtar e Sassuolo e chiamato dal club per sostituire Potter, ha infatti ricevuto la seconda sconfitta di fila dopo quella contro il Tottenham di Conte. Il suo Brighton ha infatti aperto l'undicesima giornata di Premier League perdendo per 2-0 contro il Brentford. Al Community Stadium di Londra ha deciso la sfida la doppietta di Ivan Toney. De Zerbi anche nervoso in panchina, con una furiosa lite con il tecnico avversario Thomas Frank. Dopo una rimessa laterale ritardata, il tecnico italiano è andato faccia a faccia con il collega danese, con i giocatori che hanno diviso a fatica i due. Il Brighton rimane così al settimo posto in classifica, con 14 punti.