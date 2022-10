Greenwood arrestato di nuovo: violate le condizioni di libertà

I problemi non sembrano finire mai per Mason Greenwood. Dopo essere stato accusato di aggressione, stupro e tentato omicidio nei confronti dell'ex fidanzata ad inizio 2022, secondo il Daily Mail il giocatore del Manchester United sarebbe stato nuovamente arrestato nella giornata di sabato 15 ottobre per aver contattato la sua presunta vittima violando le sue condizioni di libertà. Il 2 febbraio era stato rilasciato su cauzione, che da quel giorno è stata prorogata per altre due volte. In attesa dell'esito del procedimento penale il 21enne attaccante era stato sospeso dai Red Devils, pur continuando a percepire lo stipendio di 75000 sterline a settimana.