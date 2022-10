Grealish e gli stranissimi segni rossi sulla pelle: mistero svelato

MANCHESTER (Inghilterra) - Ha sfoggiato delle macchie rosse non identificate di forma circolare sul corpo, il talento del Manchester City Jack Grealish . Lo ha fatto sui suoi social network, mostrando la particolare colorazione a chiazze della sua schiena prima del match contro il Liverpool. Il 27enne inglese ha anche spiegato di cosa si tratti, ossia di "hot cupping" , un trattamento che prevede l'applicazione di barattoli di vetro caldi sulla pelle.

Grealish e l'hot cupping

Una procedura abbastanza dolorosa a cui sottoporsi, come si può vedere dai 12 enormi segni rimasti sulla schiena del calciatore. Fondamentalmente è come una sorta di agopuntura, progettata per aumentare la circolazione sanguigna e la disintossicazione, alleviando al tempo stesso lo stress e il dolore. Prima di Grealish, anche campioni del calibro di Andy Murray, Amir Khan, Anthony Joshua, Michael Phelps e Conor McGregor hanno già utilizzato il trattamento. Adesso si è aggiunto anche il nazionale inglese.