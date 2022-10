Cristiano Ronaldo, la dura risposta dopo il caso: "Non posso sempre..."

Cristiano Ronaldo è nella bufera per aver lasciato il terreno da gioco dell 'Old Trafford in anticipo, ieri sera, nella sfida vinta dal suo Manchester United per 2-0 contro il Tottenham di Antonio Conte.

In un primo momento Ten Hag aveva rimandato la questione e non aveva preso decisioni, ma oggi la doccia fredda è arrivata per il portoghese: multa ed esclusione dalla lista dei convocati per la prossima sfida dei Red Devils contro il Chelsea , in programma sabato alle 18.30 a Stamford Bridge.

Ronaldo su Instagram: "In questo momento voglio solo lavorare, presto saremo di nuovo insieme"

CR7 spesso si espone in prima persona su queste questioni delicate, come ha fatto anche in questi ultimi mesi pieni di tensione allo United.

Nella serata di oggi, il portoghese classe 1985 ha postato su Instagram una propria foto nel corso di un allenamento, intento a calciare il pallone. Il post ha anche una lunga didascalia, che contiene il pensiero e una sorta di scuse da parte di CR7:

"Come ho sempre fatto nel corso della mia carriera, cerco di vivere e giocare con rispetto nei confronti dei miei colleghi, dei miei avversari e dei miei allenatori. Questo non è cambiato. Non sono cambiato. Sono la stessa persona e lo stesso professionista che sono stato negli ultimi 20 anni di calcio d'élite, e il rispetto ha sempre giocato un ruolo molto importante nel mio processo decisionale.

Ho iniziato molto giovane, gli esempi dei giocatori più anziani e più esperti sono sempre stati molto importanti per me. Per questo, in seguito, ho sempre cercato di dare io stesso l'esempio ai giovani che sono cresciuti in tutte le squadre che ho rappresentato. Purtroppo non è sempre possibile e a volte la foga del momento ha la meglio su di noi.

In questo momento, sento solo che devo continuare a lavorare duramente a Carrington, sostenere i miei compagni di squadra ed essere pronto a tutto in ogni partita. Cedere alla pressione non è un'opzione. Non lo è mai stata. Questo è il Manchester United e dobbiamo essere uniti. Presto saremo di nuovo insieme".