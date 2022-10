Jorginho e la provocazione di Antony dopo il gol: il gesto fa infuriare i tifosi

LONDRA (Regno Unito) - A 24 ore di distanza dal combattutissimo match tra Chelsea e Manchester United , finito 1-1 dopo un emozionante botta e risposta nel finale, fanno discutere le immagini del Red Devil Antony , che esulta "in faccia" al potenzialmente connazionale Jorginho , autore del vantaggio dei Blues , dopo il pari firmato in extremis da Casemiro , convalidato con l'ausilio della goal-line technology .

Antony provoca Jorginho e fa infuriare i tifosi

Jorginho aveva da poco portato in vantaggio il Chelsea, trasformando alla sua maniera il rigore del vantaggio per la squadra di Potter, quando l'acrobazia di Casemiro ha riportato il Manchester United in parità, sancendo il pari finale, la reazione di Antony è censurabile: un urlo con tanto di linguaccia proprio nei confronti dell'italo-brasiliano, autore del gol degli avversari. Un gesto esagerato a prescindere dall'adrenalina e che ha fatto letteralmente infuriare i tifosi londinesi.