La domanda del giornalista su Haaland fa infuriare Guardiola: "Ma che paragone è?”

MANCHESTER (Inghilterra) - Il tecnico del City Pep Guardiola è un personaggio che raramente perde le staffe. Ma le domande capziose non lo mettono certo di buon umore. Nell’ultima conferenza stampa, l’allenatore catalano ha replicato in maniera scostante a una domanda di un giornalista che ha messo in discussione le qualità realizzative dell’attaccante argentino Julian Alvarez - acquistato dal River Plate per venti milioni di euro - che finora non ha fortnito un rendimento soddisfacente in zona realizzativa.

La reazione di Guardiola

All’osservazione del giornalista sui gol realizzati dal giovane attaccante nella Premier League, Guardiola ha risposto con una considerazione tranciante. “Quanti minuti ha giocato Julian?” - Meno di Haaland, ha risposto il periodista - “Dagli 90 minuti in ogni partita e segnerà più gol. Forse non tanti quanto quelli realizzati da Haaland, ma segnerà più gol. Io non lo giudico Alvarez per questo: so quanti minuti gioca, e quanto è difficile per un calciatore risultare decisivo in partita quando non gioca regolarmente. Ma fin dal primo giorno, noi siamo colpiti dalle giocate che lui offre in mezzo al campo. Su questo non ho nessun dubbio. Quando Halland non ci sarà, ovviamente Julian sarà la prima opzione, ovviamente: certo che giocherà, giocherà di sicuro”.