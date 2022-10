Tottenham, Conte senza freni: "Al gol di Bentancur ho rischiato l'infarto"

BOURNEMOUTH (Gran Bretagna) - Al gol di Bentancur al 93', che ha deciso la sfida fra Tottenham e Bournemouth per 3-2 a favore degli Spurs, che erano andati sotto 2-0, ha imboccato il tunnel degli spogliatoi. Niente "pazza" esultanza come mercoledì in Champions League nella sifda con lo Sporting, dopo il gol poi annullato di Kane, annullato dal VAR e che gli era costato l'espulsione: Antonio Conte rivela il motivo della sua singolare reazione alla rete decisiva dei suoi. "Perché sono andato via subito dopo il gol? Perché se fosse successo qualcosa mi sarebbe venuto un infarto. Non avrei retto al secondo gol di fila annullato nel finale".