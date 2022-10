Cristiano Ronaldo snobba Neville: l'ex difensore ironizza sui social

Pur senza trovare la via del gol, Cristiano Ronaldo ha partecipato alla preziosa vittoria ottenuta dal Manchester United in campionato contro il West Ham, firmata da un gol di Marcus Rashford. Il portoghese è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, come non gli capitava addirittura dalla seconda giornata di campionato, malamente persa contro il Brentford.

Ronaldo-Manchester United, pace fatta

In campo dall’inizio in settimana anche in Europa League contro lo Sheriff, match nel quale CR7 ha firmato il gol del definitivo 3-0, Ronaldo ha partecipato alla gioia dei compagni dopo il gol decisivo e al termine della partita, chiaro segnale di come la bufera seguita al suo rifiuto di scendere in campo contro il Tottenham sia stata superata, sia per quanto riguarda i rapporti tra Cristiano e il tecnico Erik Ten Hag che per quelli tra l’attaccante e il resto dello spogliatoio, che fin dall’estate non ha mai nascosto di non gradire le bizze comportamentali della stella del gruppo.

Troppe critiche: Ronaldo snobba Gary Neville

Eppure qualche scoria di quanto accaduto lo scorso, che costò a Ronaldo l’esclusione per motivi comportamentali dalla partita contro il Chelsea, è rimasta, precisamente per quanto riguarda i rapporti tra il portoghese e alcuni ex compagni di squadra del Manchester d’oro di Sir Alex Ferguson, oggi commentatori. Il riferimento è a Gary Neville, che non era stato tenero nei confronti dell’attaccante dopo l’ammutinamento contro gli Spurs e che per tutta risposta è stato snobbato da Cristiano nel pre partita del match contro il West Ham: CR7 ha stretto amichevolmente la mano all’ex compagno di squadra Louis Saha e a Jamie Redknapp, ma al momento di incrociare Neville ha sfoderato un "dribbling" vecchia maniera, facendo di fatto finta di non vedere l’ex difensore.