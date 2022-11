Premier, l’infortunio imbarazzante: ko per sesso violento

Nell'ambiente medico è conosciuto con il nome di "The Herniator", per la sua esperienza e la capacità di aver risolto centinaia di problemi muscolari a star dello sport. Molti campioni si sono rivolti al il professor Aali Sheen, 51 anni, per risolvere infortuni e problemi di ogni tipo. Oggi il luminare medico, che vive a Manchester ed ha seguito con attenzione diversi giocatori del Liverpool e del Chelsea, ha svelato alcuni segreti inconfessabili in un libro, nel quale ha rivelato alcune delle richieste più strane che i calciatori e gli sportivi in genere, gli hanno rivolto.