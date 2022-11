Battibecco in Premier durante la sfida tra Tottenham e Liverpool terminata con un successo degli uomini di Klopp per 2-1. Al 71' il tecnico degli Spurs Antonio Conte ha avuto da ridire con un assistente a bordo campo per una problema legato a dei palloni da consegnare il più in fretta possibile ad un suo giocatore per far ripartire l'azione. Una confusione che ha scatenato la furiosa reazione del tecnico che si è avventato su un pallone lanciandolo lontano dopo averlo colpito con una mano.