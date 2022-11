Il Liverpool è in vendita: la richiesta per la cessione è incredibile

LIVERPOOL - Il Liverpool è in vendita, lo annuncia il sito "The Athletic" e la notizia rimbalza immediatamente anche sui tabloid inglesi. Fenway Sports Group Holdings (FSG), proprietario dei Reds dal 2010, quando acquistò il club da George Gillett e Tom Hicks, si dice aperto ad offerte, con la speranza di incassare quanto ha incassato il Chelsea, venduto a Todd Boehly per quasi 5 miliardi di euro. Ricordiamo che FSG è proprietario anche della squadra di baseball Boston Red Sox, della rete televisiva NESN e del 50% di Roush Fenway Racing e Fenway Sports Management.