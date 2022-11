"Sono volato fin qui dagli Usa ma Ronaldo...": sui social scoppia la polemica

Vola dagli Stati Uniti per vedere all'opera Cristiano Ronaldo, ma il suo idolo non gioca. Questa la triste storia di IShowSpeed, uno youtuber di 17 anni, seguito da oltre 12 milioni e mezzo di followers, che si è autoproclamato mega-fan dell'attaccante portoghese. Nell'ultimo week end il ragazzo (che ha pubblicato un brano dedicato all'ex attaccante della Juventus) è volato dagli Stati Uniti per vedere dal vivo il suo idolo, ma Ronaldo non era stato convocato dal tecnico Ten Hag per il match contro l'Aston Villa, valevole per la Carabao Cup (e terminata 4-2 per i Red Devils). "Sto piangendo. In questo momento sono volato fino a Manchester per vedere Ronaldo e non sta giocando", ha scritto sui social.