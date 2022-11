Il duro attacco di Rooney a Cristiano: "Ha fatto cose inaccettabili"

Wayne Rooney si scaglia contro Cristiano Ronaldo. L'ex stella dello United è molto critico nei confronti della stela portoghese, rimproverandogli atteggiameni sbagliati in campo e fuori. In una trasmissione televisiva, Rooney ha così risposto a chi gli chiedeva lumi sui miglioramenti dello United con il ritorno in campo di Ronaldo. "Non credo che il Manchester sia migliorato con lui. Ha fatto cose non accettabili dall'inizio della stagione. E mi meraviglio di Roy Keane che lo ha difeso. Il Roy che conosco io non lo avrebbe mai fatto".