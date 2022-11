Manchester City, ufficiale il rinnovo di Guardiola fino al 2025

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Dopo le indiscrezioni, arriva anche l'ufficialità: Pep Guardiola ha rinnovato il suo contratto con il Manchester City per altri due anni, fino al 30 giugno 2025. In scadenza al termine dell'attuale stagione, il tecnico catalano - che nelle sue sei stagioni in Inghilterra ha vinto 11 trofei - si è detto "felice" di restare a Manchester. "Dal primo giorno ho sentito qualcosa di speciale qui", afferma Guardiola intervistato dai canali ufficiali del club. "Non potrei trovarmi in un posto migliore. Non potrò mai ringraziare abbastanza il club per la fiducia accordatami. Sono felice e a mio agio, e ho davvero tutto quello che mi serve per fare il mio lavoro nel miglior modo possibile. Il prossimo decennio sarà importante per questo club come lo è stato il precedente, e ci sono ancora tanti trofei da conquistare assieme".