"Clamoroso, David Beckham vuole comprare il Manchester United!"

Non si ferma il terremoto in casa Manchester United, dopo a separazione con Cristiano Ronaldo e soprattutto con la famiglia Glazer che ha annunciato formalmente di aver preso in considerazione la possibilità di vendere il club. Gli attuali proprietari hanno dichiarato che "prenderanno in considerazione tutte le alternative strategiche", quindi non è scontata una vendita definitiva. Nonostante ciò, sono apparsi numerosi interessati per l'acquisizione dei Red Devils e a sorpresa, tra questi, ci sarebbe anche David Beckham.