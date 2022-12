Amazon scende in campo: il colosso potrebbe comprare un club di calcio famoso!

United, la risposta di Amazon

Secondo quanto riportato da The Athletic, Amazon (che detiene i diritti di trasmissione per la Premier League, grazie ad un investimento di circa 30 milioni di sterline all'anno) sarebbe tra i potenziali acquirenti. "Amazon ha rifiutato di commentare voci e speculazioni", hanno dichiarato i responsabili della società, fondata dal miliardario Jeff Bezos, a The Athletic. La partita resta aperta.