Premier, abbuffata natalizia e critiche

A pochi giorni dalla chiusura del mondiale in Qatar, il pallone ha già ripreso a rotolare in Inghilterra, con gli ottavi di Coppa di Lega preludio della ripresa del campionato. Riflettori puntati sul tradizionale Boxing Day. Come d’abitudine, il calcio d’Oltremanica non solo non si ferma durante le festività natalizie, ma anzi raddoppia, proponendo un calendario fitto di incontri per il piacere dei tifosi in vacanza. Dopo una pausa lunga 44 giorni, riecco dunque la Premier, che ritorna con la capolista Arsenal impegnata all’Emirates Stadium nel derby contro il West Ham. Appuntamento in trasferta, viceversa, per la sua più immediata inseguitrice, il Manchester City, in ritardo di cinque lunghezze, che sarà di scena solo due giorni più tardi, sul campo del Leeds. La vittoria infrasettimanale sul Liverpool ha confermato, una volta di più, la facilità di gol di Erling Haaland, tirato a lucido dopo il forfait mondiale. « Per i prossimi mesi potremo concentrarci sul campionato per cercare di migliorare la nostra posizione – le parole di Guardiola -. I nazionali si sono ripresentati con grandi motivazioni, anche se le prossime settimane, non mi stancherò di ripeterlo, rappresenteranno un grande rischio per la salute dei miei giocatori ».

Da Santo Stefano all’Epifania sarà un vero tour de force per le squadre inglesi, senza soluzione di continuità (in totale, quattro partite in 13 giorni tra la fine del 2022 e l'inizio dell'anno nuovo). Impegno in trasferta anche per il Tottenham di Antonio Conte, quarto in graduatoria, che farà visita al Brentford. Inevitabili, in conferenza stampa, le domande del suo futuro, con il contratto in scadenza tra poco più di sei mesi. «Non voglio parlarne perché ci attende una partita che è molto più importante del mio contratto. Posso solo dire che al Tottenham sto molto bene e ho un’ottima relazione con la società – ha chiarito il tecnico italiano -. Ci confrontiamo ogni giorno per trovare la soluzione migliore sia per me che per il club. Abbiamo ancora abbastanza tempo per prendere la decisione migliore» . Al Venue Gtech Community Stadium ci sarà anche Harry Kane, reduce dalla delusione per il rigore sbagliato in Qatar contro la Francia. «Resta un giocatore di livello mondiale – lo ha difeso Conte -. La vita degli attaccanti è un continuo alternarsi di momenti entusiasmanti ad altri meno. Anche io ho perso un mondiale ai rigori contro il Brasile, sono delusioni terribili. Ma ho visto Harry in allenamento negli ultimi giorni e l’ho trovato bene » .