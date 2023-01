Streaming illegale, la polizia irrompe nelle case: pene durissime in Inghilterra contro il "pezzotto"

INGHILTERRA - Gli utenti, che nel Regno Unito sono soliti a guardare le partite di Premier League su streaming illegali, stanno già tremando. La polizia, infatti, farà "visita" a 1000 case per avvertire i fan delle pene durissime cui andranno incontro se continueranno a guardare illegamente i match del campionato inglese. Come riportato dal The Mirror, le autorità con gli investigatori anti-pirateria della Federation Copyright Theft (FACT) hanno già avviato l'operazione "Operations Raider" per rintracciare tutte gli utenti che hanno utilizzato il cosiddetto "pezzotto" per guardare illegalmente le partite in Inghilterra e in tutta Europa. Oltre a multe salate, si rischia anche il carcere.