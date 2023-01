Calciatore di Premier non riesce a risolvere il cubo di Rubik: la fidanzata lo deride

INGHILTERRA - Una sfida troppo complicata per Morgan Gibbs-White, trequartista inglese del Nottingham Forest prelevato l'estate scorsa per quasi 30 milioni di euro dal Wolverhampton. Il numero 10 dei Forest, infatti, è stato ripreso negli spogliatoi dal suo compagno di squadra, Brennan Johnson, mentre si arrovellava nel cercare di completare un cubo di Rubik. Nel video Johnson ha rivelato che Morgan "è rimasto seduto lì per 2 ore". Sui social gli utenti hanno iniziato a prenderlo in giro con diversi commenti ironici. Tra questi anche Britney De Villiers, la fidanzata del diretto interessato che lo ha deriso così: "Si siede al tavolo per ore ogni giorno a guardare i tutorial di YouTube su come completarlo. Non l'ha completato una volta in quasi una settimana. Dio lo benedica."