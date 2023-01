Joao Felix shock: l'esordio con il Chelsea è un disastro. Il clamoroso motivo

LONDRA - In occasione del match contro il Fulham valido per il recupero della settima giornata di Premier League, il manager del Chelsea, Graham Potter, ha lanciato subito dal 1' il nuovo acquisto Joao Felix. L'attaccante portoghese, appena arrivato dall'Atletico Madrid, ha iniziato bene la gara a Craven Cottage andando vicino al gol in due occasioni nel corso del primo tempo. Nella ripresa però il fattaccio: al 58' Joao Felix non controlla a dovere un pallone e, nel tentativo di recuperarlo, entra a gamba tesa su Tete. Brutto fallo sanzionato con il cartellino rosso dall'arbitro David Coote. L'esordio in maglia Blues, per 58 minuti tutto sommato positivo, per Joao Felix si è trasformato in un disastro...