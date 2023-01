Violenza sessuale, Mendy del City non colpevole. Ma c'è un nuovo processo

LONDRA (INGHILTERRA) - Benjamin Mendy è stato dichiarato non colpevole di sei capi di accusa su presunta violenza sessuale ma è stato rinviato a giudizio, per un nuovo processo, su un settimo capo di imputazione contestato. Le denunce nei confronti del terzino francese, presentate da cinque differenti donne, risalgono ad eventi avvenuti tra il 2018 e il 2021, per i quali il 28enne calciatore del Manchester City è rimasto in stato di fermo dall'agosto dell'anno passato fino alla scorsa settimana, quando è stato rilasciato su cauzione.