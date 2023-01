Premier, De Zerbi fa fuori un giocatore: ecco perché

BRIGHTON - Duro e deciso il commento di Roberto De Zerbi, manager del Brighton & Hove Albion, in merito all'atteggiamento del suo centrocampista, il belga Leandro Trossard. Queste le parole dell'ex tecnico del Sassuolo alla vigilia del match contro il Liverpool in Premier League: "Voglio solo giocatori che lavorano duro e diano il 100% per la squadra. Trossard ha lasciato la sessione senza dirmi nulla e questo non va certo bene. Gli ho parlato e gli ho spiegato che non gradisco questo atteggiamento". Trossard non è stato convocato da De Zerbi per la sfida contro i Reds. E sul mercato si stanno muovendo diversi club inglesi...