Svelato il sostituto di Ronaldo al Manchester United: c'entra Messi

ROMA - Dopo il lungo addio tra Cristiano Ronaldo (accasatosi in Arabia, all'Al Nassr), e il Manchester United, il club inglese si è messo in caccia del successore di CR7. Non è durata molto la ricerca dello United: e ancora una volta si incrocia il destino tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, anche se stavolta molto a distanza. Il Manchester United ha infatti scelto, per sostituire CR7, l'olandese Wout Weghorst: lo ha confermato peraltro anche Ten Hag in conferenza stampa, affermando che era vicino l'accordo per il presito. L'olandese, attuamente in prestito al Besiktas dal Burnley, è salito alla ribalta dell'ultima rassegna Mondiale in Qatar per un battibecco con l'eterno rivale di CR7, Messi, con quest'ultimo che lo aveva apostrofato con un "Che ti guardi, stupido".