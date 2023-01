Tottenham, Conte contro tutti: stoccate a club e tifosi

L’ex allenatore della Juve e attuale tecnico del Tottenham , Antonio Conte , attacca a testa bassa nel corso di una conferenza stampa in vista della trasferta di giovedì contro il Manchester City . Conte si è lamentato del perché il calcio inglese non possa seguire il modello italiano, dove le figure di spicco sono costrette a confrontarsi con i media e ad affrontare le questioni, secondo una strategia di club più ampia.

"Mai visto il club o il ds venire qui a spiegare la visione del club"

“In Inghilterra – ha detto Antonio Conte – c’è una cattiva abitudine che ci sia solo l’allenatore a parlare e a spiegare. Non ho mai visto il reparto medico venire qui a spiegare perché questo giocatore fa fatica a riprendersi. Non ho mai visto il club o il direttore sportivo venire qui per spiegare la strategia e la visione del club”. E ancora: “L’allenatore deve stare zitto e accettare la situazione”.