Manchester City-Tottenham: guarda gli highlights video della sfida di Premier

Solita incredibile Premier. Il City va sotto di due gol, viene fischiato e contestato all’intervallo (mai successo nell’era-Guardiola) e poi ne segna quattro nella ripresa. E per il Tottenham non c’è pace. Conte alla vigilia aveva sottolineato il peso della lontananza dalla famiglia, rimasta in Italia e come la scomparsa di tre amici come Ventrone , Mihajlvovic e Vialli lo abbiano fatto riflettere: nella vita non c’è solo il lavoro.

L'andamento della partita City-Tottenham

A bordocampo però il tecnico salentino "all-business" e i suoi Spurs creano non pochi problemi al City nel primo tempo. Guardiola infatti lascia fuori una serie di big (Bernardo Silva, Foden, Joao Cancelo, Ruben Dias, Walker) e propone un inedito 4-2-2-2 con il tandem Haaland-Alvarez in trincea. Schema che fatica a imporsi almeno nelle prime battute e, anzi, dopo un’occasione fallita da Haaland, è il Tottenham a trovarsi in vantaggio per 2 a 0 all’intervallo, causando il pubblico dell’Etihad addirittura a fischiare i giocatori del City. Al 44’ pt pasticcio Ederson-Rodri in costruzione e Kulusevski ne approfi tta. Un minuto dopo il raddoppio di Emerson, bravo a deviare in rete la respinta di Ederson su tiro di Kane. Con il pubblico di casa che ancora mugugna inizia il secondo tempo e nel giro pochi minuti è 2 a 2. Prima Alvarez e poi Haaland, su incursione di Mahrez, rimettono tutto in parità. Spurs alla deriva e anche un po’ sfortunato, perché il tiro di Perisic colpisce Lewis e finisce sulla traversa. Chi sbaglia, paga. Ed ecco Mahrez (18’ st e (45’ st) ad affossare definitivamente il Tottenham. City impressionante nella difesa, ma Tottenham incapace di prenderne le misure e gestire il vantaggio.

