Conte-Tottenham, tutti i dubbi sul futuro

Sei sconfitte nelle ultime dieci partite

Da allora sono passati altri tre mesi e il Tottenham si è staccato dalla zona Champions League, a 5 lunghezze dal Newcastle. Colpa di sei sconfitte nelle ultime 10 uscite, tre battute d’arresto in cinque giornate. L’ultima, giovedì in casa del City, subita nonostante il doppio vantaggio. Al di là del brusco rallentamento, è lo spirito della squadra a sollevare più di una perplessità. Sembra aver smarrito quel furore tipico delle formazioni di Conte. Che da par suo, nonostante il contratto in scadenza a fine giugno, prosegue il suo balletto di dichiarazioni ambigue circa il futuro. Pur sollecitato a chiarire pubblicamente le sue intenzioni, il tecnico italiano nicchia. E anzi negli ultimi giorni è sembrato nuovamente accarezzare la possibilità di un ritorno in Italia. Anche per stare più vicino alla sua famiglia, la moglie Elisabetta e la figlia Vittoria di 15 anni, che questa volta non lo hanno seguito a Londra. Il peso della lontananza è riaffiorato in tutta la sua pesantezza anche per via delle morti di tre persone lui molto vicine, prima il collaboratore Gian Piero Ventrone, quindi i colleghi e amici Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli. Tre lutti che - per sua stessa ammissione - lo hanno portato “ad importanti riflessioni”. Più che mai in questo momento le scelte professionali sembrano sovrapporsi al destino familiare. «Sicuramente avere la famiglia in Italia non è una cosa positiva. Ma se tua figlia va a scuola, bisogna rispettarla, non la si può sradicare dal suo ambiente ogni due anni. Non voglio rovinare la vita della mia famiglia».