Manchester City, orgoglio Guardiola: "Spiace per i detrattori, resteremo nella storia"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - È un Pep Guardiola scatenato quello che presenta, in conferenza stampa, il match di campionato tra il suo Manchester City e il Wolverhampton di Julen Lopetegui. "Quando saluterò il City tutti diranno quanto sono stato bravo. Ma oggi non si tratta di questo, serve di più", sottolinea il tecnico spagnolo che gonfia il petto e ricorda quanto gli stimoli, nel calcio, facciano la differenza: "A Barcellona ho vinto quattro campionati di fila. Poi non avevo più la stessa fame, e il Real ha vinto i due successivi. Il mio obiettivo è far sì che non accada qui".