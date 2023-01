Chelsea, un tifoso speciale segue i 'Blues' ad Anfield: ecco di chi si tratta

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Il Chelsea non sta disputando di certo la sua miglior stagione: i ' Blues ' di Graham Potter stanno facendo fatica in Premier League , distanti ben 10 punti dal quarto posto, utile alla qualificazione in Champions League . Un momento negativo certificato dal pareggio di ieri contro il Liverpool . Lo 0-0 maturato ad ' Anfield ' ha rallentato la corsa di un Chelsea che, in curva, ha potuto contare anche sul supporto di un tifoso speciale: John Terry .

Chelsea a Liverpool con un tifoso speciale...

L'ex capitano dei 'Blues' si è infatti recato a Liverpool scegliendo di assistere alla gara direttamente dal settore ospiti. Una vera e propria sorpresa per i tifosi del Chelsea che inizialmente non l'avevano riconosciuto: l'ex leggenda di londinesi era infatti irriconoscibile: indossava un giubbotto pesante più un cappellino per evitare di scatenare il delirio che inevitabilmente è scattato in curva una volta che l'ex difensore è stato riconosciuto. Lo stesso Terry, sul proprio profilo Twitter, ha poi condiviso il video di quel momento e divertito ha commentato quelle immagini in cui si è letteralmente lasciato andare trascinato dall'entusiasmo dei suoi ex tifosi, cantando, ballando e intonando cori con loro per poi gustarsi un'immancabile birra: "Chelsea in trasferta. Che giornata e che bella esperienza essere in trasferta con i nostri tifosi", ha scritto in un tweet l'ex difensore.