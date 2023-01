Arsenal, la rivelazione di Zinchenko: "Mi ridevano in faccia quando..."

LONDRA (INGHILTERRA) - Vola l'Arsenal in Premier League: con il 3-2 maturato all''Emirates Stadium' contro i rivali del Manchester United, i 'Gunners' vendicano la sconfitta del match di andata a 'Old Trafford' e volano a +5 sul Manchester City dell'uragano Haaland, costretto a inseguire. Uno dei protagonisti della rinascita degli uomini di Mikel Arteta è sicuramente Oleksandr Zinchenko. Il difensore ucraino, arrivato a Londra l'estate scorsa proprio dal Manchester City, si è rivelato in poco tempo il vero uomo in più dell'Arsenal. Il difensore si era presentato nello spogliatoio dei 'Gunners' con un discorso che ha lasciato senza parole quelli che poi sarebbero diventati i suoi nuovi compagni di squadra. Parole che hanno fatto breccia nel cuore e nell'anima dei 'Gunners'.