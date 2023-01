In Inghilterra sbeffeggiano Ronaldo: “Weghorst ha fatto qualcosa in più”

Quella di ieri è stata una serata da ricordare per Wout Weghorst . L'attaccante del Manchester United è stato protagonista nel corso del match vinto dai Red devils contro il Nottingham Forest , valido per la gara d'andata delle semifinali della Carabao Cup . La sfida si è chiusa sul 3-0, con la punta olandese che ha siglato il raddoppio dopo il vantaggio firmato da Rashford . In Inghilterra hanno elogiato la prestazione di Weghorst, paragonandolo addirittura a Cristiano Ronaldo.

"Ronaldo non ha segnato all'esordio in Coppa"

Che i rapporti tra il Manchester United e Ronaldo siano diventati tesi dopo l'addio è cosa risaputa. Anche i maggiori quotidiani sportivi ne cavalcano l'onda, con il dailystar che ha paragonato i due in base all'esordio nella Carabao Cup con i Red devils. Ebbene, quello dell'asso portoghese non fu felice come accaduto ieri a Weghorst, visto che Ronaldo perse per 2-0 contro il West Bromwich, senza quindi trovare la via del gol. Un fardello di un certo peso per il nuovo attaccante del Manchester, giunto da pochi giorni agli ordini di Erik ten Hag con la formula del prestito dal Burnley.