Bielsa e la richiesta 'loca' all'Everton: ecco cosa è accaduto

Bielsa spiazza l'Everton

La proposta avanzata da Bielsa al club di Liverpool ha spiazzato la dirigenza, costretta a rifiutare: il 'Loco' avrebbe infatti voluto allenare solo l'U21 dei 'Toffees'. Il calcio di Bielsa è dettagliato, ha bisogno di essere assimilato e sarebbe stato impossibile, secondo la filosofia del 'Loco', insegnare il proprio credo calcistico in così breve tempo ai giocatori dell'Everton. Vista anche l'attuale situazione di classifica del club e il poco tempo a disposizione, Bielsa avrebbe sì esternato il suo gradimento per i 'Toffees', aggiungendo però di prendere in considerazione l'idea di un suo approdo a Liverpool solo a partire dall'estate prossima. Una scelta, quella di Bielsa, che in casa Everton non ha trovato molti consensi. Il club inglese ha così virato sull'ex tecnico del Burnley Sean Dyche per scongiurare il dramma-retrocessione in Championship.