De Zerbi: "Zaniolo al Brighton? Non rientra nei nostri parametri"

BRIGHTON (INGHILTERRA) - Continua il magic moment di Roberto De Zerbi sulla panchina del Brighton . Il tecnico azzurro, reduce dal successo per 2-1 in Fa Cup sul Liverpool di Klopp che è valso ai ' Seagulls ' il passaggio del turno, commenta e smorza il possibile interessamento del Brighton per Nicolò Zaniolo , ai margini del progetto tecnico della Roma : "No, nonostante sia un giocatore molto forte, che tra l'altro rientra nei nostri parametri d'età. Il Brighton - assicura De Zerbi in un'intervista a Dazn - ha parametri fissi d'età, cerca giocatori da rivendere. Ma Zaniolo è fuori dai parametri economici nostri".

De Zerbi nostalgico: "Italia? Tornerò in futuro"

Lo stesso De Zerbi non nasconde un velo di nostalgia per l'Italia: "E' sempre il mio Paese e a casa proprio. Tornerei e tornerò, spero in futuro. Ma qui sono venuto anche con qualche paura: una lingua diversa, un campionato diverso, senza aver fatto il ritiro e con un calendario difficilissimo. Invece mi sto divertendo moltissimo, sto apprezzando quest'esperienza, me la sto godendo veramente". Sull'ambientamento in Inghilterra invece, De Zerbi sottolinea che per un italiano "non è facile perché il calcio è vissuto in maniera diversa: o ti adegui tu o perdi in partenza. Anche gli allenamenti: sono più continui rispetto all'Italia o all'Ucraina". Sul suo Brighton invece ammette: "Abbiamo tanti giovani nelle seconde linee ma possiamo giocarcela con tutti".

De Zerbi elogia il Sassuolo ed esalta il Napoli

Sulla Serie A, De Zerbi elogia la sua ex squadra, il Sassuolo, definendolo un "cliente scomodo" per il Milan ma soprattutto esalta il cammino trionfale del Napoli di Spalletti che infrange record su record: "E' bellezza allo stato puro. Oltretutto fanno dei risultati eccezionali. Non è che uno gioca tanto per giocare ed essere bello, uno gioca perché si pensa sia la strada più facile per arrivare al risultato". sottolinea De Zerbi che poi aggiunge: "Il Napoli è pieno zeppo di giocatori di qualità e gioca un calcio bellissimo, è un piacere vederlo. Così come il Milan l'anno scorso, anche se in maniera diversa".