Paura per Conte, forti dolori addominali: sarà operato subito

LONDRA (INGHILTERRA) - Paura in Inghilterra per Antonio Conte , che finirà d'urgenza sotto i ferri . L'annuncio lo ha dato attraverso i propri profili social il Tottenham , spiegando che il tecnico sarà sarà operato subito .

La nota degli 'Spurs'

"Antonio Conte ha di recente lamentato forti dolori addominali - scrive il club londinese in una nota -. A seguito di una diagnosi di colecistite oggi (mercoledì primo febbraio, ndr) sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione della cistifellea e tornerà dopo un periodo di convalescenza. Tutti al Tottenham gli augurano ogni bene". Reduce dai successi esterni ottenuti contro il Fulham in Premier League e il Preston in FA Cup, l'ex allenatore di Juventus e Inter dovrebbe dunque saltare la prossima sfida casalinga contro il Manchester City in programma domenica (5 febbraio).