Il duro attacco di Tebas alla Premier League: ecco le sue parole

ROMA - "Si legge della 'forza' della Premier League, ma non è così". Javier Tebas, presidente della Liga, torna ad attaccare il massimo campionato inglese in un tweet: "E' una competizione basata sulle perdite milionarie delle società (le entrate ordinarie non bastano). La maggior parte dei club - conclude Tebas - sono economicamente dopati". Di certo i numeri che arrivano dal campionato inglese fanno impallidire tutti gli altri tonei: secondo quanto riportato dalla BBC nella finestra di mercato invernale i club inglesi hanno investito 922 milioni di euro, dei quali 311 soltanto nell'ultima giornata di trattative. Cifra da record per il Chelsea, cha a gennaio ha speso 326 milioni di euro. E' più di quanto, insieme, hanno speso Serie A, Liga, Ligue1 e Bundesliga.