Delusione Chelsea, il mercato faraonico non basta: 0-0 col Fulham

LONDRA - I soldi non fanno la felicità e non ti fanno vincere nemmeno le partite, ne sa qualcosa il Chelsea che nel mercato di gennaio ha speso più di 300 milioni di euro ma che nel primo appuntamento post campagna acquisti non è andato oltre lo 0-0 con il Fulham nel derby di Londra. Potter ha regalato la prima assoluta a Enzo Fernandez con la maglia dei Blues e l'esordio da titolare a Mudryk, sganciando poi dalla panchina due assi come Madueke e Sterling, ma senza ottenere la vittoria. Delusione enorme tra i tifosi di casa che speravano nel primo passo verso la rimonta in campionato (Chelsea a 30 punti, a -20 dall'Arsenal primo).