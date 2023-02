I tifosi del Wolverhampton umiliano Klopp: la frase gela l'allenatore del Liverpool

WOLVERHAMPTON (INGHILTERRA) - Liverpool in totale confusione. Il netto 3-0 subito al 'Molineux Stadium' contro i padroni di casa del Wolverhampton certifica lo stato di crisi della squadra di Jurgen Klopp, relegata a metà classifica in Premier League e reduce da tre sconfitte lontano da Anfield. Un ruolino di marcia deficitario per il tecnico tedesco, preso di mira dai tifosi della squadra di casa.