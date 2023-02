Il Manchester United passa di mano? Pronta maxi-offerta dal Qatar

MANCHESTER - Un Manchester United a tinte qatariote. Questo la prospettiva cui potrebbe andare incontro il club inglese, come riportato dal Daily Mail. Dal Qatar, infatti, sarebbe in arrivo una maxi-offerta per l'acquisto dello United. Gli attuali proprietari del club, i Glazer, tanto contestati dalla tifoseria dei Red Devils, sarebbero già in trattativa con un gruppo di privati. Già dal mese scorso si rincorrevano le voci in merito ad un possibile interessamento da parte del Qatar Sports Investments (QSI), già proprietario del Psg, nei confronti del Manchester United o del Liverpool. Adesso sembra ci siano tutti i presupposti affinchè il Manchester United diventi di proprietà qatariota.