Premier, United secondo davanti al City: battuto il Leeds di Gnonto

LEEDS - Il Manchester United si prende momentaneamente il secondo posto in classifica nella 23ª giornata di Premier League. I Red Devils ad Elland Road battono 2-0 nel finale il Leeds di Gnonto. Seconda partita in appena 4 giorni tra le due squadre, che hanno giocato il recupero della gara di andata all'Old Trafford finita 2-2. Tante emozioni già nel primo tempo, ma i gol non arrivano: ci provano Bamford e Gnonto per il Leeds e Bruno Fernandes e Sancho per lo United. Le migliori occasioni arrivano negli ultimi minuti, con Shawn che salva sulla linea al 44' e Meslier che salva su Bruno Fernandes allo scadere. Stessa partita anche nella ripresa, ma con i Red Devils che crescono con il passare dei minuti. Al 63' l'ex Milan Dalot ci prova dal limite e sbatte contro la traversa. Reazione del Leeds che prova ad approfittare di alcuni errori difensivi degli avversari, ma all'80' Rashford sblocca finalmente la partita: lancio lungo del nuovo acquisto Sabitzer per Shaw che controlla e crossa per l'inglese che di testa batte il portiere. Pochi minuti dopo, 85', arriva anche il raddoppio di Garnacho con un diagonale su assist di Weghorst. Ten Hag vola così a 46 punti, +1 sul City di Guardiola che ha però due partite da recuperare.